Депутати Харківської міськради звернулися до керівників країни щодо «Коксохіму»

Чергова сесія нового скликання Харківської міської ради ухвалила звернення щодо ситуації із забрудненням повітря Коксохімом - зараз ТОВ "Коксовий завод "Новомет" .

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як йдеться у оприлюдненому тексті звернення, депутати просять центральну владу взяти ситуацію із забрудненням атмосферного повітря при здійсненні діяльності ТОВ "Коксовий завод "Новомет" під особистий контроль і дати доручення відповідним органам вжити необхідних заходів.

"Ситуація з Коксохімом давно вийшла за всі законні рамки. Містяни, що мешкають поряд з заводом, задихаються і хворіють, смог над містом стоїть неймовірний. Керівництво заводу обіцяло встановити фільтраційні установки, але так нічого і не зробило. Хоча я за те, щоб наші заводи працювали, але якщо підприємство труїть харків'ян, треба добиватися на всіх рівнях, щоб зупинити цю біду", - зазначив на сесії секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Під час сесії депутати нагадали, що Державна екоінспекція провела позапланову перевірку ТОВ "Коксовий завод "Новомет" та виявила низку порушень Закону "Про охорону атмосферного повітря". Встановлено, що підприємство здійснювало господарську діяльність за відсутності відповідного дозвільного документа та допустило наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня 2020 року Харківський окружний адміністративний суд за позовом Державної екологічної інспекції виніс постанову, якою зобов’язав ТОВ "Коксовий завод "Новомет" тимчасово зупинити виробництво коксу та кам’яновугільної смоли. Виробництво має бути призупинене до отримання підприємством дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

27 січня 2021 року завод оскаржив це рішення суду. Розгляд скарги призначений на 15 березня.