У Харкові знову пікетували коксовий завод через шкідливі викиди у повітря

У Харкові знову пікетували коксовий завод через шкідливі викиди у повітря

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Укрінформ
Пікет за участі активістів відбувся біля центральної прохідної Харківського коксового заводу "Новомет" з вимогою припинити діяльність через шкідливі викиди у атмосферне повітря. 

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 7 грудня 2020 року, з 6 січня 2021 року коксовий завод "НОВОМЕТ" повинен тимчасово зупинити виробництво коксу та кам’яновугільної смоли - у разі відсутності апеляційної скарги. Але 6 січня від заводу до суду надійшла апеляційна скарга, і тепер долю чистого повітря буде вирішувати апеляційна інстанція. Це означає затягування процесу, і весь цей час завод продовжуватиме свою діяльність, яка пов'язана зі шкідливими викидами у повітря. Мета акції - а з серпня це вже 15-та подібна акція протесту - продемонструвати намір громадськості тримати ситуацію під контролем, це наша принципова позиція", - зазначив під час акції її співорганізатор, представник екологічної групи "Печеніги" Олександр Константинов.

Пікет Харківського коксового заводу / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

За даними лідера екологічної групи "Печеніги" Сергія Шапаренка, на підприємстві перевіряють джерела викидів: "Перевірка відбувається в умовах діючого обладнання, бо, як кажуть, його зупинка призведе до порушення усього технологічного процесу".

Учасники акції, до яких приєдналися й місцеві мешканці, у вільний мікрофон вимагали від керівництва заводу встановити фільтри, а якщо це неможливо, то передислокувати завод за межі Харкова.

Акція тривала близько години. З представників адміністрації заводу до учасників акції ніхто не вийшов, не було й представників місцевої влади. Порядок забезпечили правоохоронці. Інцидентів не було.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 вересня до пів сотні харків'ян вийшли на акцію біля будівлі Харківської ОДА, вимагаючи закрити коксохімічний завод "Новомет" через шкідливі викиди в повітря.

24 вересня відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив про відкриття щодо коксового заводу кримінального провадження за статтею, пов'язаною із забрудненням атмосферного повітря.

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