Держекоінспекція подала на харківський "коксохім" до суду - шкоди нарахувала на 3,7 мільйона
Про це на пресконференції 25 вересня повідомила в. о. начальника Державної екологічної інспекції у Харківській області Інесса Сосіна, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Інспекцією за ненормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря нарахована шкода, загальний розмір якої наразі складає 3,689 млн грн, підприємство в примусовому порядку зобов’язане отримати вказаний дозвіл на викиди забруднюючих речовин", — сказала Сосіна.
За її словами, Держекоінспекція вже подала позов до Харківського окружного адміністративного суду з вимогою призупинити діяльність підприємства з виробництва коксу.
Керівник Харківської місцевої прокуратури №2 Едуард Новіков, зі свого боку, повідомив, що слідчі в рамках кримінального провадження, яке відкрили наприкінці серпня, опрацювали документи, вилучені під час обшуку на "коксохімі", і зараз опитують мешканців прилеглих до підприємства будинків щодо отримання певної інформації про роботу заводу.
"Всі тимчасово вилучені документи були опрацьовані, виїмки були завершені. Вже вчора призначена інженерно-екологічна експертиза. Постанова процесуального керівника про призначення цієї експертизи вже отримана експертною установою", — сказав Новіков.
Експертиза може тривати до 90 днів, але, очікують в прокуратурі, вона буде завершена раніше.
Як повідомлялося, наприкінці серпня правоохоронці щодо діяльності "коксохіму" відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України ("Забруднення атмосферного повітря"). З обшуком на завод слідчі та екоінспектори потрапили лише з відповідною ухвалою суду, до того їх на підприємство не пропустили.
Містяни за останні два місяці провели вже 4 пікети з вимогою закрити коксохімічне підприємство.