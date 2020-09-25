Держекоінспекція подала на харківський "коксохім" до суду - шкоди нарахувала на 3,7 мільйона

Державна екологічна інспекція обрахувала біля 3,7 млн шкоди від діяльності ТОВ "Харківський коксовий завод "НОВОМЕТ", яке не має дозволу на шкідливі викиди.

Про це на пресконференції 25 вересня повідомила в. о. начальника Державної екологічної інспекції у Харківській області Інесса Сосіна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Інспекцією за ненормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря нарахована шкода, загальний розмір якої наразі складає 3,689 млн грн, підприємство в примусовому порядку зобов’язане отримати вказаний дозвіл на викиди забруднюючих речовин", — сказала Сосіна.

За її словами, Держекоінспекція вже подала позов до Харківського окружного адміністративного суду з вимогою призупинити діяльність підприємства з виробництва коксу.

Керівник Харківської місцевої прокуратури №2 Едуард Новіков, зі свого боку, повідомив, що слідчі в рамках кримінального провадження, яке відкрили наприкінці серпня, опрацювали документи, вилучені під час обшуку на "коксохімі", і зараз опитують мешканців прилеглих до підприємства будинків щодо отримання певної інформації про роботу заводу.

"Всі тимчасово вилучені документи були опрацьовані, виїмки були завершені. Вже вчора призначена інженерно-екологічна експертиза. Постанова процесуального керівника про призначення цієї експертизи вже отримана експертною установою", — сказав Новіков.

Експертиза може тривати до 90 днів, але, очікують в прокуратурі, вона буде завершена раніше.

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Як повідомлялося, наприкінці серпня правоохоронці щодо діяльності "коксохіму" відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України ("Забруднення атмосферного повітря"). З обшуком на завод слідчі та екоінспектори потрапили лише з відповідною ухвалою суду, до того їх на підприємство не пропустили.

Містяни за останні два місяці провели вже 4 пікети з вимогою закрити коксохімічне підприємство.