У Харкові знову мітингують проти викидів коксового заводу

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми та наші діти мешкаємо у Новобаварському районі, як раз неподалік від Коксового заводу "Новомет", відомого серед містян як Коксохім. Електронний датчик на моєму домі показує червоний рівень викидів, де присутні діоксин та синильна кислота. Ми прийшли до ХОДА, щоб побачити представників влади, зокрема голову Олексія Кучера, та запитати, коли вирішать цю проблему", - зазначила одна з організаторів заходу Олена Решетько.

За її словами, у зоні забруднення розташовані житлова зона, школи, дитячі садки. Особливо гостро проблема викидів постає вночі.

"Влада повинна розібратися в ситуації. Але віз й понині там. Не реагують на наші звернення і в ДСНС, СЕС, Міністерстві екології – вони розводять руками та посилаються на те, що не мають важелів впливу на підприємство", - додала ще одна учасниця акції.

Мітингувальники тримають в руках плакати з написами "Повітря для всіх", "Коксохім, мені нічим дихати", "Досить нас труїти".

Захід відбувається з дотриманням правил карантину. Порядок забезпечує наряд поліції. Інцидентів немає.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня біля Коксохіму також відбувся пікет за участі пів сотні людей з вимогою закрити завод через шкідливі викиди. Тоді заступник голови Новобаварської РДА Дмитро Лазуренко зазначив, що міськрада створила робочу групу за участі екологів і якщо ситуація не покращиться, буде розглядатися питання щодо закриття заводу.

Фото: kh.depo.ua та з відкритих джерел