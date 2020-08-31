У Харкові вимагають закриття коксового заводу через шкідливі викиди

У Харкові майже пів сотні учасників пікету біля ПрАТ "Харківський коксовий завод", що у Новобаварському районі міста, вимагають закрити підприємство через шкідливі викиди

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми неодноразово скаржилися голові Харківської ОДА Олексію Кучеру та Харківському міському голові Геннадію Кернесу на шкідливі викиди коксових печей та відсутність на підприємстві засобів захисту повітря, але ситуація не змінюється. Вночі ми не маємо чим дихати. Тиждень тому таких викидів стало набагато більше. Ось чому ми зараз проводимо цей пікет з вимаганням закрити завод", - зазначила одна з ініціаторів пікету Олена Решетько.

За її словами, учасники пікету сформулювали свої вимоги на сайті Президента України і зібрали вже 5 тисяч голосів із необхідних 25, але треба 25 тисяч, тому ми у рамках пікету звертаємось до містян з проханням теж підписати нашу петицію".

Участь у пікеті беруть до пів сотні людей з плакатами щодо ситуації на заводі. Вони також перекрили дорогу біля заводу, щоб привернути увагу влади до ситуації, але вже через годину дорогу розблокували, рух транспорту відновлений.

За словами заступника голови Новобаварської РДА Дмитра Лазуренка, який прибув на місце пікету, міськрада знає про ситуацію і вже є звернення до Харківської обласної прокуратури, створена робоча група за участі фахівців-екологів.

"Якщо ситуація не покращиться, буде розглянуте питання щодо заводу", - повідомив він.

На місці події чергує поліція. Інцидентів немає.

Читайте також: Тростянецький спиртзавод додатково перевірять на шкідливі викиди

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Баварського відділу поліції.

ПрАТ «Харківський коксовий завод» — підприємство металургійної промисловості. Відноситься за видами виробничої діяльності до підприємств чорної металургії, підгалузь — коксохімія.