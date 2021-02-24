В Одесі реалізують проєкт «Велике та мале велоколо Одещини»

Одеські автодорожники цьогоріч здійснюватимуть ремонт і розбудову мережі доріг загальною протяжністю 420 км у межах інфраструктурного проєкту "Велике та мале велоколо Одещини".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів керівник Служби автомобільних доріг Одеської області Дмитро Рибалка під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

"Торік ми пересвідчились, що найбільш раціонально ремонтувати і відновлювати дороги навколо Одеси та уздовж узбережжя разом з облаштуванням велодоріжок. Причому мова йде про відокремлені від дороги об'єкти, що знаходяться у смугах відведення автодоріг з відповідним огородженням, що сприятиме безпеці руху велосипедистів. Ми замовили спеціалізованим установах розробити проєкти на облаштування 420 кілометрів таких велодоріжок - по великому і малому колу в межах Одещини", - зазначив Рибалка.

За його словами, мале коло веломаршрутів протяжністю 90 кілометрів проходитиме довкола курортних сіл поблизу Одеси - Грибівки, Кароліно-Бугазу та інших. А велике коло - у межах міжнародної автодороги М-16 "Одеса - Кучурган" з заходом до міста Біляївка, а в далі через автодорогу Т-16-25 поверне в напрямку курорту Кароліно-Бугаз. Протяжність великого кола велодоріжок - 250 км.

Крім того, заплановано облаштувати прибережний веломаршрут, що пройде з Одеси до Затоки, Шабо, Сергіївки, Курортного, Миколаївки - аж до Татарбунар, де перетнеться з автотрасою "Одеса- Рені".

Очільник облавтодору уточнив, що вартість ремонту автодороги складає близько 3 млн грн. Очікувана загальна вартість масштабного проєкту 1,3 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Україна та Молдова мають намір побудувати сучасну магістраль, яка дасть змогу скоротити тривалість поїздок між столицями двох держав до 5 годин.