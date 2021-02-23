Львівські кав’ярні щотижня віддають по 80 кілограмів кавової гущі на боротьбу з ожеледицею
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.У парку «700-річчя Львова» продовжують посипати доріжки кавовою гущею / Фото: city-adm.lviv.ua
«Ми посипаємо кавовою гущею доріжки винятково за потреби. Сьогодні плануємо теж посипати, тому що йде відлига, відповідно, стає слизько. Як пілотний проєкт, ми обрали локацію у парку «700-річчя Львова». Зараз продовжуємо випробовувати. Кавову гущу ми забираємо лише понеділками. Упродовж вихідних кав’ярні її збирають — виходить орієнтовно 80 кг. Цього нам достатньо, щоб посипати ділянки у частині парку біля церкви св. Йосафата двічі. Вже близько місяця посипаємо ті самі доріжки», - розповів директор ЛКП «Зелений Львів» Володимир Данилюк.
Інші парки Львова посипати кавовою гущею поки не планують.
«Хочемо послухати науковців щодо органіки та того, як вона поведеться в парку. Тоді вже буде прийняте остаточне рішення за цим проєктом», — додав Данилюк.
Ініціативу боротися кавовою гущею з ожеледицею запропонувала радниця міського голови Львова Ірина Оршак. Вона зазначає, що кавова гуща після використання має абразивні властивості і не лише не шкодить зеленим насадженням, а й може бути їм корисною, а також не потребує збору після використання.
Як повідомляв Укрінформ, Краків і Варшава планують посипати паркові доріжки кавовою гущею за прикладом Львова. Мерії міст звернулася до польських кав’ярень з пропозиціями про співпрацю.