Львівські кав’ярні щотижня віддають по 80 кілограмів кавової гущі на боротьбу з ожеледицею

В межах пілотного проєкту, у парку «700-річчя Львова» продовжують використовувати кавову гущу для боротьби із ожеледицею. Щотижня кав’ярні надають близько 80 кг кавової гущі, якою комунальники посипають доріжки за потреби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

У парку «700-річчя Львова» продовжують посипати доріжки кавовою гущею / Фото: city-adm.lviv.ua

«Ми посипаємо кавовою гущею доріжки винятково за потреби. Сьогодні плануємо теж посипати, тому що йде відлига, відповідно, стає слизько. Як пілотний проєкт, ми обрали локацію у парку «700-річчя Львова». Зараз продовжуємо випробовувати. Кавову гущу ми забираємо лише понеділками. Упродовж вихідних кав’ярні її збирають — виходить орієнтовно 80 кг. Цього нам достатньо, щоб посипати ділянки у частині парку біля церкви св. Йосафата двічі. Вже близько місяця посипаємо ті самі доріжки», - розповів директор ЛКП «Зелений Львів» Володимир Данилюк.

Інші парки Львова посипати кавовою гущею поки не планують.

«Хочемо послухати науковців щодо органіки та того, як вона поведеться в парку. Тоді вже буде прийняте остаточне рішення за цим проєктом», — додав Данилюк.

Ініціативу боротися кавовою гущею з ожеледицею запропонувала радниця міського голови Львова Ірина Оршак. Вона зазначає, що кавова гуща після використання має абразивні властивості і не лише не шкодить зеленим насадженням, а й може бути їм корисною, а також не потребує збору після використання.

Як повідомляв Укрінформ, Краків і Варшава планують посипати паркові доріжки кавовою гущею за прикладом Львова. Мерії міст звернулася до польських кав’ярень з пропозиціями про співпрацю.