На Закарпатті вже понад тиждень шукають зниклого туриста

На Закарпатті вже понад тиждень тривають пошуки зниклого поблизу гори Гемба туриста, в рамках яких рятувальники провели повітряну розвідку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“Наразі рятувальними групами здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнизів”, - уточнили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв Укрінформ, двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба. 14 лютого об 11: 30 пошуковою групою ДСНС було знайдено одного туриста у задовільному стані здоров’я.

Упродовж 9 діб пошуково-рятувальними групами було обстежено схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба. 21 лютого за допомогою вертольота Н-225 «Супер пума» рятувальники провели повітряну розвідку місцевості, де тривають пошуки заблукалого туриста з Києва.