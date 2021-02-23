НАБУ завершило слідство у справі отримання хабаря ексголовою Чернігівської РДА

НАБУ завершило слідство у справі отримання хабаря ексголовою Чернігівської РДА

Укрінформ
Детективи Національного антикорупційного бюро завершили слідство у справі отримання хабаря ексголовою Чернігівської райдержадміністрації.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою ексголови Чернігівської районної державної адміністрації, викритого «на гарячому», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22 лютого стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії колишнього голови РДА кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Читайте також: Венедіктова розповіла, як готували підозру топ-фігуранту справи ПриватБанку

За даними слідства, підозрюваний вимагав та отримав від директора приватного підприємства неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. дол. У таку суму ексголова РДА оцінив свої послуги з ухвалення рішення про надання дозволу на розроблення, затвердження детального плану територій та надалі затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок.

Експосадовця затримали та повідомили йому про підозру 5 листопада 2020 року.

Досудове розслідування вказаного факту детективи НАБУ здійснювали з листопада 2020 року після передачі матеріалів провадженні від ГСУ Національної поліції.

Читайте також: СБУ взяла на хабарі у $10 тисяч голову Чернігівської РДА

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали голову Чернігівської райдержадміністрації Сергія Журмана, обшукали його авто. Йому інкримінували отримання 10 тис. дол. хабаря за сприяння в оформленні та зміні цільового призначення земельної ділянки в Чернігівському районі площею 6 га.

6 листопада 2020 року Печерський райсуд Києва постановив лишити Сергія Журмана під цілодобовим домашнім арештом. Згодом його звільнили з посади голови РДА.

На посаду Журмана призначили у червні минулого року. Він – депутат Чернігівської облради сьомого скликання. З 2014 до 2015 року виконував обов’язки голови облдержадміністрації.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-