НАБУ завершило слідство у справі отримання хабаря ексголовою Чернігівської РДА

Детективи Національного антикорупційного бюро завершили слідство у справі отримання хабаря ексголовою Чернігівської райдержадміністрації.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою ексголови Чернігівської районної державної адміністрації, викритого «на гарячому», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22 лютого стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії колишнього голови РДА кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За даними слідства, підозрюваний вимагав та отримав від директора приватного підприємства неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. дол. У таку суму ексголова РДА оцінив свої послуги з ухвалення рішення про надання дозволу на розроблення, затвердження детального плану територій та надалі затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок.

Експосадовця затримали та повідомили йому про підозру 5 листопада 2020 року.

Досудове розслідування вказаного факту детективи НАБУ здійснювали з листопада 2020 року після передачі матеріалів провадженні від ГСУ Національної поліції.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали голову Чернігівської райдержадміністрації Сергія Журмана, обшукали його авто. Йому інкримінували отримання 10 тис. дол. хабаря за сприяння в оформленні та зміні цільового призначення земельної ділянки в Чернігівському районі площею 6 га.

6 листопада 2020 року Печерський райсуд Києва постановив лишити Сергія Журмана під цілодобовим домашнім арештом. Згодом його звільнили з посади голови РДА.

На посаду Журмана призначили у червні минулого року. Він – депутат Чернігівської облради сьомого скликання. З 2014 до 2015 року виконував обов’язки голови облдержадміністрації.