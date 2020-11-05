СБУ взяла на хабарі у $10 тисяч голову Чернігівської РДА
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, який також є депутатом Чернігівської обласної ради, вимагав 10 тисяч доларів США у місцевого мешканця.
«У таку суму він оцінив видачу розпорядження на розроблення детального плану території та погодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів у Чернігівській області», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали голову РДА згідно зі ст. 208 КПК під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА / Фото: ssu.gov.ua
За місцем роботи та проживання фігуранта проведено обшуки. Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції затриманого.
Як зазначається, операція проводилась спільно з ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.
Головою Чернігівської РДА є Сергій Журман.