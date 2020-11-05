СБУ взяла на хабарі у $10 тисяч голову Чернігівської РДА

Служба безпеки України затримала під час отримання хабаря голову Чернігівської районної державної адміністрації.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, який також є депутатом Чернігівської обласної ради, вимагав 10 тисяч доларів США у місцевого мешканця.

«У таку суму він оцінив видачу розпорядження на розроблення детального плану території та погодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів у Чернігівській області», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали голову РДА згідно зі ст. 208 КПК під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА / Фото: ssu.gov.ua

За місцем роботи та проживання фігуранта проведено обшуки. Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції затриманого.

Як зазначається, операція проводилась спільно з ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

Головою Чернігівської РДА є Сергій Журман.