СБУ взяла на хабарі у $10 тисяч голову Чернігівської РДА

СБУ взяла на хабарі у $10 тисяч голову Чернігівської РДА

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Укрінформ
Служба безпеки України затримала під час отримання хабаря голову Чернігівської районної державної адміністрації.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, який також є депутатом Чернігівської обласної ради, вимагав 10 тисяч доларів США у місцевого мешканця.

«У таку суму він оцінив видачу розпорядження на розроблення детального плану території та погодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів у Чернігівській області», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали голову РДА згідно зі ст. 208 КПК під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА / Фото: ssu.gov.ua

За місцем роботи та проживання фігуранта проведено обшуки. Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції затриманого.

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Як зазначається, операція проводилась спільно з ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

Головою Чернігівської РДА є Сергій Журман.

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