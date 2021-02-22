В Ужгороді обвалилась бруківка, на центральній площі - 4-метрова вирва

В Ужгороді на центральній площі міста біля лялькового театру стався обвал, утворилася вирва на 4 квадратних метри. Місце огороджено, там чергує муніципальна варта, щоб убезпечити пішоходів, прохід біля театру перекрили.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Фейсбуці Ужгородської міськради.

За інформацією департаменту міського господарства Ужгородської міської ради, заступник міського голови Іван Шимон дав доручення організувати комплексне обстеження місця події та надати пропозиції щодо посилення основи.

Тепер заплановано спецтехнікою відсунути МАФ, що розташований поблизу – це потрібно для того, щоб зменшити навантаження на плиту перекриття та попередити подальший обвал поверхні.

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Наразі місце обвалу орієнтовною площею 4 квадратні метри огороджено, прохід біля лялькового театру з боку річки перекрито.

Фото: Ужгородська міська рада.