На Закарпатті триметрова вирва перекрила дорогу

На Закарпатті через значні дощі на місцевій дорозі до села Ворочево в Перечинській громаді утворилася триметрова вирва. До села заблокований рух великого пасажирського транспорту та вантажівок.

Про це в коментарі кореспонденту Укріформу повідомив голова Перечинської територіальної громади Іван Погоріляк.

“Унаслідок значних опадів на місцевій дорозі перед в’їздом у село Ворочево стався обвал дороги. Цією дорогою люди добираються щоранку на роботу із села, вона будувалася 40 років тому. Під дорогою тече струмок, його було пущено в бетонні кільця. Але за довгий час бетон попсувався, через тріщину вода почала виливатися на дорогу”- розповів Погоріляк.

За його словами, прорвало бетонні кільця учора під час дощу, комунальники громади розкопали дорогу, намагаючись залатати прогалину. Але виявилося, що там треба міняти 10 метрів цієї бетонної труби.

“Таких коштів у нашої громади немає, тому дорогу заблокували — там їздить тільки малогабаритний транспорт, в село не їздять автобуси та вантажні машини, тому що обвал дороги може збільшитися,” - пояснив голова Перечинської ТГ.

Наразі глибина вирви, яка зайняла половину проїжджої частини дороги, 3 метри.

У громаді чекають на комісію Служби місцевих автодоріг в Закарпатській області, спеціалісти якої повинні допомогти розв'язати проблему.

Фото: zakarpattya.net.ua