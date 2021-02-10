У центрі Львова прорвало трубу – воду відключили, вулицю перекрили

Через великий прорив водогону у Львові змінено траси 8 автобусних маршрутів та 3 трамваїв, а центральна частина міста до кінця дня залишиться без водопостачання.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«Маємо витік на трубопроводі діаметром 600 мм на вул. І. Франка, 21. Ремонтні бригади підприємства вже виїхали на місце. Відповідно на час ремонтних робіт цю ділянку вулиці буде перекрито для руху транспорту. Також буде призупинено водопостачання до всієї центральної частини міста. Орієнтовно роботи триватимуть з 10.00 год і до 20.00 год. Однак все буде залежати від складності робіт. Лише коли розкопаємо місце витоку, можна буде чіткіше сказати про терміни робіт. Сподіваємося, що все вдасться завершити швидше", — повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Прорив водогону у центрі Львова/ Фото: Львівська міська рада

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Через аварійні роботи на вул. Франка, 21 трамваї № 3, 8 та 9 курсують за зміненими маршрутами, також траси змінили 8 міських автобусів. Для громадського транспорту патрульні влаштували реверсний рух, а всі інші транспортні засоби, які їдуть із боку вулиці Зеленої, скеровують на вулиці Герцена та Шухевича.