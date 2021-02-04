У Чернівцях прорвало магістральний водопровід

У Чернівцях під час заповнення магістрального трубопроводу Дністер-Чернівці стався прорив завдовжки близько трьох метрів. Через ремонт протягом дня не буде води на понад 25 головних вулицях міста.

Про це інформують у пресслужбі МКП "Чернівціводоканал", передає Укрінформ.

"Під час заповнення магістрального трубопроводу водогону “Дністер-Чернівці” на ділянці від насосної станції “Шубранець” до резервуарів чистої води “Попова” в районі с. Біла на повітряній лінії сталась розгерметизація, що призвело до витікання води. Виїздом на місце аварійно-диспетчерською службою підприємства встановлено характер пошкодження трубопроводу – тріщина довжиною близько 3-ох метрів та товщина стінки труби в місці тріщини складає до 1 мм", - йдеться у повідомленні.

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Через ремонт трубопроводу мешканці багатьох вулиць майже на добу залишаться без води. В опублікованому на сайті підприємства переліку - близько 25 головних вулиць міста та прилеглі до них провулки.

Фото: vodokanal.cv.ua