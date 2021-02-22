Дорога до угорського кордону коштуватиме мільярд гривень

Дорога до угорського кордону коштуватиме мільярд гривень

Велике будівництво
Укрінформ
Днями на Закарпатті у рамках Програми «Велике будівництво» розпочався ремонт дороги до угорського кордону.

Вартість ремонту становитиме 1 мільярд гривень, повідомив у коментарі Укрінформу перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Йдеться про автомобільну дорогу державного значення М-25 КПП "Соломоново" - Велика Добронь - Яноші з під’їздом до контрольно-пропускного пункту "Косино".

За словами Білецького, ця дорога стане частиною 5-го транспортного коридору, де очікується будівництво перспективного митного пункту пропуску «Дийда-Берегдароц».

На цій дорозі не лише відновлять дорожнє покриття, а й встановлять нові знаки, розмітку, облаштують узбіччя, а також відремонтують шість малих мостів.

“Для нас стратегічно важливо розбудовувати прикордонну інфраструктуру, задля покращення іміджу країни та інвестиційного клімату в регіоні”, - зазначив Білецький.

Він розповів, що ця ділянка – не єдина дорога, яку відремонтують у рамках «Великого будівництва» на Закарпатті.

Читайте також: Укравтодор має намір збільшити план-2021 з оновлення доріг

За рахунок програми президента вдасться зробити частковий ремонт траси Київ-Чоп, відремонтувати ділянку дороги Вилок – Неветленфолу – КПП «Дяково», міст через річку Тересву, що входить до маршруту Мукачево-Рогатин, та інше.

Білецький повідомив, що на Закарпатті до програми президента “Велике будівництво” включать також інфраструктурний проєкт “Мале Карпатське коло”, яке має з'єднати три карпатські курортні зони у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським восени 2019 року. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах 2020 року було зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-