Дорога до угорського кордону коштуватиме мільярд гривень

Днями на Закарпатті у рамках Програми «Велике будівництво» розпочався ремонт дороги до угорського кордону.

Вартість ремонту становитиме 1 мільярд гривень, повідомив у коментарі Укрінформу перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Йдеться про автомобільну дорогу державного значення М-25 КПП "Соломоново" - Велика Добронь - Яноші з під’їздом до контрольно-пропускного пункту "Косино".

За словами Білецького, ця дорога стане частиною 5-го транспортного коридору, де очікується будівництво перспективного митного пункту пропуску «Дийда-Берегдароц».

На цій дорозі не лише відновлять дорожнє покриття, а й встановлять нові знаки, розмітку, облаштують узбіччя, а також відремонтують шість малих мостів.

“Для нас стратегічно важливо розбудовувати прикордонну інфраструктуру, задля покращення іміджу країни та інвестиційного клімату в регіоні”, - зазначив Білецький.

Він розповів, що ця ділянка – не єдина дорога, яку відремонтують у рамках «Великого будівництва» на Закарпатті.

За рахунок програми президента вдасться зробити частковий ремонт траси Київ-Чоп, відремонтувати ділянку дороги Вилок – Неветленфолу – КПП «Дяково», міст через річку Тересву, що входить до маршруту Мукачево-Рогатин, та інше.

Білецький повідомив, що на Закарпатті до програми президента “Велике будівництво” включать також інфраструктурний проєкт “Мале Карпатське коло”, яке має з'єднати три карпатські курортні зони у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським восени 2019 року. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах 2020 року було зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.