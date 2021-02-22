Укравтодор має намір збільшити план-2021 з оновлення доріг

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) має намір збільшити цьогорічні плани з оновлення доріг.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

"Сподіваюсь, що в квітні ми зможемо переглянути свої плани. І ми готуємось до того, щоб зробити не 4 500 (кілометрів доріг державного значення – авт.), як зараз анонсуємо, а на пару тисяч кілометрів більше", - сказав Кубраков.

Він додав, що Укравтодор підготував відповідну проєктну документацію, і для збільшення планів необхідно визначитися з джерлами фінансування. За словами Кубракова, навіть, якщо у 2021 році Укравтодор оновить 4 500 км доріг, то, враховуючи показники минулого року, відомство оновить 37% основної мережі доріг в країні.

Очільник Укравтодору також розповів, що у 2021 році відомство планує розпочати будівництво двох ділянок Київської окружної дороги, по трьом ділянкам цієї дороги наразі триває підготовка тендерів на проєктування. Крім цього, у 2021 році агентство розпочне будівництво швидкісної траси М-30, яка поєднає Схід та Захід країни.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Укравтодор оновив та ввів у експлуатацію 3 900 км доріг державного значення. У 2019 році в експлуатацію було введено 847 км державних доріг, у 2018 році – 1 412 км, а у 2017 – 1 407 км.