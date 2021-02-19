Експерт - про укрупнення тендерів Укравтодору: Підряди почали отримувати відповідальні компанії

Нові підходи до розробки тендерів дали Укравтодору можливість залучити до ремонту доріг надійних підрядників і підвищити якість робіт.

Як передає Укрінформ, про це розповів в інтерв'ю «НВ» інфраструктурний експерт Станіслав Гвоздіков.

Ключове нововведення торкнулося укрупнення тендерів. Раніше в інфраструктурних роботах практикувалося подрібнення ділянок. Таким чином, поширеними були ситуації, коли 1 км хорошого покриття на дорозі змінювався 2 км незадовільної якості.

«Там, де раніше було 30 тендерів на 30 ділянок дороги, які здійснювали 30 сумнівних маленьких компаній, тепер один тендер, 1 надійний підрядник, який виконує значний обсяг робіт», - повідомив Гвоздіков.

Ще одна важлива зміна - включення в один тендер не тільки ділянки дороги , а й розташованих на ділянці штучних споруд (мостів, шляхопроводів).

«Що робили попередники? Міст на дорозі в окремий тендер, розв'язку - в інший, під'їзд - в третій. Три різних підрядники, три різних проектанти, різна якість. В результаті ми мали побудований міст, який не можна було здати в експлуатацію, тому що підрядна організація, яка оновлювала під'їзди, не закінчила проєкт», - зауважив експерт.

На якість і швидкість робіт також вплинуло розширення практики субпідрядів. Навіть велика компанія не може виконувати всі види робіт самостійно, зауважив експерт. Тому зараз переможці тендерів самі шукають субпідрядників, за якість роботи яких вони відповідають. «Шулявський міст міська влада так і ремонтує: на ізоляцію швів - одна компанія, устрій бетонних балок - інша, влаштування асфальту - третя. З 2020 року Укравтодор змінив ці правила. Зараз одна компанія виграла тендер і вона вже шукає собі субпідрядників, за яких несе відповідальність», - навів приклад експерт.

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Нова стратегія роботи з тендерами набагато ефективніша, вважає Гвоздіков. «Просто порівняйте темпи будівництва запорізьких мостів і Подільсько-Воскресенського ммосту. За перші відповідає Служба автомобільних доріг у Запорізькій області (Укравтодор), а за другий - КМДА. Проєкти схожі - однак різниця в підходах просто колосальна», - зауважив він.