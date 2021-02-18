В Україні до 2023 року планують відновити 20 тисяч кілометрів доріг державного значення

У Міністерстві інфраструктури планують відновити до 2023 року включно 20 тисяч кілометрів доріг державного значення.

Про це у ефірі програми "Здорова політика" заявив очільник Міністерства інфраструктури Владислав Криклій, відповідаючи на питання щодо планів на поточний рік щодо розбудови доріг, передає Укрінформ.

«Цього року будемо виходити з реального фінансування, яке буде закладено, але плануємо амбітні цифри… Але мета – до 2023 року включно – щоб 20 тисяч кілометрів доріг державного значення було відновлено», - уточнив Криклій.

Як повідомлялося, Кабмін затвердив перелік доріг державного значення які будуть оновлені у 2021 році.