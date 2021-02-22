На заводі у Калуші стався викид хімікатів: дим видно за кілька кілометрів

У Калуші на Івано-Франківщині на заводі «Карпатнафтохім» стався викид газоподібної речовини, який зафіксували на відео очевидці події.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на «Суспільне».

Зазначається, що явище, яке виглядало як задимлення, було помітно на декілька кілометрів. Відео розмістили у Facebook-спільноті «Калуський формат».

«Суспільне», посилаючись на власні джерела, інформує, що на «Карпатнафтохімі» о 09:32 стався викид газів без горіння на сушильній вежі з виробництва вінілхлориду. За інформацією співрозмовника, потерпілих та травмованих немає, як і загрози для населення.

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Також наводять слова речниці обласного управління ДСНС Христини Перцович, яка повідомила, що рятувальні підрозділи до ліквідації наслідків викиду не залучалися.

Обережно, у відео є нецензурна лексика!

Начальник управління з промислової безпеки, охорони праці та екології «Карпатнафтохіму» Василь Кучер коментувати ситуацію відмовився, порадивши кореспондентам «Суспільного» звернутися із запитом на підприємство у «встановленому порядку».

Представник пресслужби заводу в телефонній розмові повідомив журналістам, що про ситуацію з викидом йому нічого не відомо, а речник «Карпатнафтохіму» перебуває на лікарняному.

Агенції новин «Галка» у пресцентрі УДСНС в Івано-Франківській області повідомили, що на підприємстві «Карпатнафтохім» надзвичайної події не відбулося: на місці події пожежники з’ясували, що в ході виробничого процесу в приміщенні сушильної вежі спалахнули випари дихлоретану, але загрози екології нема.

Як повідомляв Укрінформ, у Львові рятувальники вивільнили сімох осіб, які виявилися заблокованими в приміщенні складської будівлі унаслідок руйнування покрівлі.