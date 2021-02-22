На заводі у Калуші стався викид хімікатів: дим видно за кілька кілометрів
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на «Суспільне».
Зазначається, що явище, яке виглядало як задимлення, було помітно на декілька кілометрів. Відео розмістили у Facebook-спільноті «Калуський формат».
«Суспільне», посилаючись на власні джерела, інформує, що на «Карпатнафтохімі» о 09:32 стався викид газів без горіння на сушильній вежі з виробництва вінілхлориду. За інформацією співрозмовника, потерпілих та травмованих немає, як і загрози для населення.
Також наводять слова речниці обласного управління ДСНС Христини Перцович, яка повідомила, що рятувальні підрозділи до ліквідації наслідків викиду не залучалися.
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Начальник управління з промислової безпеки, охорони праці та екології «Карпатнафтохіму» Василь Кучер коментувати ситуацію відмовився, порадивши кореспондентам «Суспільного» звернутися із запитом на підприємство у «встановленому порядку».
Представник пресслужби заводу в телефонній розмові повідомив журналістам, що про ситуацію з викидом йому нічого не відомо, а речник «Карпатнафтохіму» перебуває на лікарняному.
Агенції новин «Галка» у пресцентрі УДСНС в Івано-Франківській області повідомили, що на підприємстві «Карпатнафтохім» надзвичайної події не відбулося: на місці події пожежники з’ясували, що в ході виробничого процесу в приміщенні сушильної вежі спалахнули випари дихлоретану, але загрози екології нема.
Як повідомляв Укрінформ, у Львові рятувальники вивільнили сімох осіб, які виявилися заблокованими в приміщенні складської будівлі унаслідок руйнування покрівлі.