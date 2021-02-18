У Львові завалився склад: врятовані семеро людей

У Львові рятувальники вивільнили сімох осіб, які виявилися заблокованими в приміщенні складської будівлі унаслідок руйнування покрівлі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“18 лютого о 16:20 у м. Львові по вулиці Польова 57-б в одноповерховій складській будівлі розміром 120*30 м сталося часткове руйнування металопрофільного навісу над рампою, площею близько 150 кв. м”, - йдеться у повідомленні.

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Жертв та постраждалих немає.

Станом на 16:50, підрозділами ДСНС вивільнено 7 осіб, яких було заблоковано в приміщенні.

Від ДСНС залучено 18 осіб та 4 одиниці техніки.