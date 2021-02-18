У Львові завалився склад: врятовані семеро людей
Укрінформ
У Львові рятувальники вивільнили сімох осіб, які виявилися заблокованими в приміщенні складської будівлі унаслідок руйнування покрівлі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
“18 лютого о 16:20 у м. Львові по вулиці Польова 57-б в одноповерховій складській будівлі розміром 120*30 м сталося часткове руйнування металопрофільного навісу над рампою, площею близько 150 кв. м”, - йдеться у повідомленні.
Жертв та постраждалих немає.
Станом на 16:50, підрозділами ДСНС вивільнено 7 осіб, яких було заблоковано в приміщенні.
Від ДСНС залучено 18 осіб та 4 одиниці техніки.