Під Сумами стався викид токсичної речовини у повітря

Речовина, яка спричинила неприємний запах у Сумах в неділю, вже розвіялася і стан повітря в місті задовільний.

Про це під час щотижневої апаратної наради в мерії поінформував начальник відділу «Служба 15-80» Валерій Марюхна, повідомляє пресслужба Сумської міськради.

«Аварійних ситуацій на міських мережах не було, за містом додавали одорант, який вийшов у повітря. Він розвіявся. І стан повітря вже задовільний», – запевнив посадовець.

Раніше директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба повідомив у Facebook, що, за попередньою інформацією, неприємний запах у повітрі відчувався через те, що поблизу села Ганнівка стався викид одоранту – речовини, яку додають до природного газу.

За інформацією Журби, одорант є токсичною речовиною 2 класу небезпеки з характерним запахом. Низькі концентрації (близько 4 мільйонних часток) викликають подразнення шкіри та очей, головний біль, нудоту, сповільнення дихання. Тож він закликав містян за можливості зачинити вікна; зволожити повітря у приміщенні; у разі погіршення самопочуття - звернутися по допомогу до лікаря.

Фото meria.sumy.ua