На Буковині витягнули із заметів вантажівку з кисневими балонами для ШВЛ

У селищі Кельменці Чернівецької області на території райлікарні застряг автомобіль, який перевозив кисневі балони для апаратів ШВЛ, - витягнути машину зі снігу допомогли рятувальники.

Про це повідомляє управління ДСНС у Чернівецькій області, передає Укрінформ.

"Упродовж вихідних через складні погодні умови рятувальники кілька разів долучалися до буксирування транспортних засобів. Зокрема, на території Кельменецької центральної районної лікарні застряг автомобіль, який здійснював перевезення кисневих балонів для апаратів штучної вентиляції легень. Оскільки автомобіль самотужки не зміг продовжити рух, рятувальники за допомогою спецавтомобіля підвищеної прохідності відбуксирували вантажівку на безпечну ділянку дороги", - йдеться у повідомленні.

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Після цього водій автомобіля продовжив рух самостійно.

Як повідомляв Укрінформ, на Чернігівщині вантажівка пробила огорожу і впала у Десну, працюють водолази.

Фото: dsns.gov.ua