На Чернігівщині вантажівка пробила огорожу і впала у Десну, працюють водолази

Поліція Чернігівщини встановлює обставини падіння вантажівки з мосту в річку Десну.

Про це інформує сектор комунікації поліції Чернігівської області, передає Укрінформ.

“Сьогодні близько опівночі до поліції надійшло повідомлення, що на 137 км дороги М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі в районі села Шестовиця вантажний автомобіль пробив огородження мосту та впав у річку Десна. Заявник розповів диспетчеру 102, що з кабіни вантажівки ніхто не вибрався”, - йдеться у повідомленні.

Тож на місце події миттєво виїхали група реагування патрульної поліції, екіпаж Управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління Нацполіції в Чернігівській області.

Також на місце події вирушили рятувальники та водолази. Оскільки вода в річці замерзла, а вантажне авто має велику вагу, ускладнюється процес витягування транспортного засобу.

Слідчі відкрили провадження за статтею 286 ККУ – порушення правил дорожнього руху. Наразі встановлюється, хто перебував в автомобілі під час аварії.

У поліції пообіцяли розповісти інші деталі згодом.

Як повідомлялося, 17 лютого у столиці внаслідок зіткнення потяга і легковика, загинув пасажир авто.