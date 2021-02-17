Негода на Чернігівщині: рятувальники вперше доставили допомогу снігоболотоходом

Рятувальники Чернігівщини уперше використали снігоболотохід «Богун» для доставки медика і продуктів харчування у заметені снігом села.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник пресслужби УДСНС у Чернігівській області Олександр Івченко.

«Така техніка використовується для проведення розвідки пожеж на торфовищах. Її було придбано за державний кошт і передано нам наприкінці минулого року. Для допомоги населенню снігоболотохід використано вперше», - сказав він.

За інформацією УДСНС у Фейсбуці, у села Вир та Лизунова Рудня рятувальники поїхали на прохання голови Добрянської громади Світлани Бицько. Вона пояснила, що через сильні снігопади села, в яких відсутні торговельні заклади, опинились без належного транспортного сполучення. Громада закупила продукти харчування і надала медичного працівника для огляду жителів, переважно похилого віку, та доправити їх туди немає можливості.

Снігоболотоход допомога / Фото: ДСНС у Чернігівській області

У відповідь надзвичайники відрядили туди 8 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки, зокрема й снігоболотохід «Богун». Завдяки цьому 11 мешканців згаданих населених пунктів отримали і медичну допомогу, і продукти першої необхідності.