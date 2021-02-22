Ще в одному дитсадку на Тернопільщині - спалах кишкової інфекції

У селі Джурин Чортківського району на Тернопільщині в дошкільному навчальному закладі підтвердили спалах гострої кишкової інфекції у дев'яти дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“21 лютого у с. Джурин Чортківського району на Тернопільщині в дошкільному навчальному закладі лабораторно підтвердили спалах гострої кишкової інфекції у дев'яти дітей 2014–2018 р.н. Двоє дітей перебувають на стаціонарному лікуванні та сім дітей лікуються амбулаторно. Стан здоров’я хворих задовільний. Загалом у ДНЗ перебували 16 дітей”, - йдеться у повідомленні.

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, двоє дітей із тернопільського дитсадка, де стався спалах гострої кишкової інфекції, перебувають у лікарні. Стан здоров’я хворих задовільний. Загалом спалах підтвердили в 11 дітей.