Спалах кишкової інфекції у садочку Тернополя: двоє дітей у лікарні

Двоє дітей із тернопільського дитсадка, де стався спалах гострої кишкової інфекції, перебувають у лікарні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«18 лютого у м. Тернопіль по вул. Паращука, 1 в дошкільному навчальному закладі № 10 лабораторно підтверджено спалах гострої кишкової «ротавірусної інфекції» у 11 дітей (2016 – 2017 р.н.), з них 2 дитини перебуває на стаціонарному лікуванні в Тернопільській дитячій лікарні та 9 дітей лікуються амбулаторно. Стан здоров’я хворих задовільний», - йдеться у повідомленні.

Всього в ДНЗ перебували 20 дітей.

Як повідомляв Укрінформ, вчора в одному із дитячих садків Тернополя зафіксували спалах гострої кишкової інфекції.