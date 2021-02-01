У школі Кропивницького - спалах кишкової інфекції

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, передає Укрінформ.

«На ранок 28 січня від батьків учнів молодшої школи, які не з’явились на заняття, надійшли повідомлення зі скаргами на слабкість, нудоту, блювоту, біль у животі, підвищення температури. Протягом дня ще 4 учнів звернулись за допомогою до медичної сестри закладу. За консультацією до сімейного лікаря 28-29 січня звернулись 12 учнів, із них 2 були госпіталізовані з діагнозом діарея невстановленої етіології», - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, всі постраждалі харчувались в їдальні ЗНЗ №8. За результатами санітарно-епідеміологічного обстеження та інспектування харчоблоку закладу фахівці встановили порушення вимог чинного законодавства. Наразі тривають лабораторні дослідження зразків харчових продуктів, змивів з обладнання харчоблоку, питної води, готових страв, відібраних на харчоблоці.

З 29 січня роботу харчоблоку було призупинено, харчування учнів не здійснюється, в закладі проведена заключна дезінфекція. Водночас учні 1-4 класів тимчасово переведені на дистанційну форму навчання.