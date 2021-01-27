У школи м. Куп’янська на Харківщині завезли неякісну курятину та гнилу картоплю, міська рада направила претензії постачальникам і відправила м’ясну продукцію на експертизу до Держпродспоживслужби.

Про це повідомляє пресслужба Куп’янської міської ради, передає Укрінформ.

«25 січня до закладів загальної середньої та дошкільної освіти м. Куп’янська в рамках угод, укладених із суб’єктами господарювання за результатам публічних торгів, були поставлені тушки курей охолоджених та картопля. Частина завезеного товару не відповідала умовам предмету закупівлі. Після отримання інформації із закладів освіти про надходження неякісної продукції та продукції без відповідної підтверджуючої супровідної документації відділом освіти вранці 26 січня направлено листи-претензії постачальникам зазначених продуктів з вимогою дотримання договірних зобов’язань», - йдеться у повідомленні.

На Харківщині у школи Куп’янська завезли неякісну курятину та гнилу картоплю / Фото зі сторінки Богдана Черемського

У міськраді додали, що комісія відділу освіти спільно з фахівцями Куп’янського районного управління Держпродспоживслужби в Харківській області провела забір курятини, склали акт, і 27 січня продукцію відправили для проведення відповідного аналізу.

«Ми провели відповідну роботу з постачальниками, написали претензійні листи, акти повернення продукції. Ця продукція буде повернена, постачальники зобов'язалися її забрати», – повідомила керівник відділу освіти Світлана Чуб.

У відділі комунікації поліції Харківщини кореспонденту агентства повідомили, що за фактом постачання неякісних продуктів відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів).

Фотографії продукції у Фейсбуці ввечері 25 січня виклав мешканець Куп’янська, громадський активіст Богдан Черемський. За його інформацією, батьки учнів 4-ої школи, дізнавшись про поставку неякісних продуктів, звернулися до керівництва навчального закладу зі скаргами.

Як повідомляв Укрінформ, у ліцеї №3 м. Дергачі на Харківщині був зафіксований спалах кишкової інфекції.