У тернопільському дитсадку - спалах гострої кишкової інфекції

В одному із дитячих садків Тернополя зафіксували спалах гострої кишкової інфекції.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення у Фейсбуці обласного лабораторного центру України.

«У Тернополі зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, спричинений ротавірусом, в результаті якого постраждали діти. Всі потерпілі - вихованці однієї групи дошкільного навчального закладу», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що спеціалісти обласного лабораторного центру розпочали епідемічне розслідування надзвичайної події.

Задля локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню інфекційного захворювання, відібрано матеріал для лабораторного дослідження.

Оперативно організовано комплекс протиепідемічних заходів, проведено фінальну дезінфекцію.

На телефонний запит кореспондента Укрінформу щодо кількості захворілих дітей, у Тернопільському обласному лабораторному центрі відповіді не дали.

Як повідомляв Укрінформ, у смт Ярмолинці на Хмельниччині зафіксували спалах ротавірусної інфекції серед учнів школи. Пізніше голова Ярмолинецької селищної громади Андрій Шутяк заявив, що поширена інформація про спалах інфекції не відповідає дійсності.