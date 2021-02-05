На Хмельниччині спростовують спалах ротавірусної інфекції
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Є.
«Голова Ярмолинецької селищної громади Андрій Шутяк розповів, що поширена інформація про спалах інфекції не відповідає дійсності. За його словами, наразі у місцевій лікарні перебуває 14 дітей та близько десяти дорослих із підозрою на ротавірус. Однак всі вони потрапили на лікування в різний час та не пов’язані між собою одним навчальним закладом», - йдеться у повідомленні.
Як зауважила завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України» Тетяна Федак, у Ярмолинецькій громаді зареєстровано чотири підозри на ротавірусну інфекцію. По цих випадках триває розслідування, але про спалах не йдеться.
Федак додала, що два випадки з підозрою на ротавірусну інфекцію зафіксовані у Ярмолинецькому закладі загальної середньої освіти і два – у ДНЗ «Калинка».
Як повідомляв Укрінформ, місцеві ЗМІ оприлюднили інформацію про спалах ротавірусної інфекції у Ярмолинцях, де на уроки не прийшли близько 200 учнів.