На Харківщині поновили польоти Ан-26 після авіакатастрофи під Чугуєвом

На Харківщині вперше після авіакатастрофи, в якій загинули 26 офіцерів та курсантів, відновили польоти на літаку Ан-26.

Про це повідомила в Фейсбуці пресслужба Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба, передає Укрінформ.

«Після тривалої зупинки польотів, літак Ан-26Ш знову в небі. Основним завданням командирських тренувальних польотів, що наразі тривають, є підготовка льотного складу до виконання польотів з одним вимкненим та задросельованим двигуном», - йдеться у повідомленні.

За словами заступника командира військової частини з льотної підготовки Романа Куценка, наразі виконуються командирські польоти.

«Їх основна мета – підтримання на високому рівні та удосконалення навичок керівного складу в організації, проведенні та забезпеченні польотів. Виконують польоти літаки Л-39, вертольоти Мі-2 та літаки Ан-26. Літаки Ан-26 після тривалої перерви в польотах сьогодні почали з відпрацювання польотів на імітацію відмови двигуна і виконують посадку на одному двигуні», - зазначив Куценко.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня 2020 року при заході на посадку на аеродром у м. Чугуїв на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один курсант вижив.

23 жовтня віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив, що згідно з висновками урядової комісії, причиною катастрофи стали "технічні неполадки, на які наклався людський фактор, плюс системні серйозні порушення в організації польотів щодо забезпечення безпеки".

18 грудня заступник керівника Спеціалізованої військової прокуратури в оборонній сфері Сергій Личик повідомив, що ДБР оголосило підозри керівнику польотів військової частини, командиру військової частини, який затверджував плановість польотів, а також повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України.

23 грудня 2020 року Офіс генпрокурора повідомив, що на 60 днів взято під варту без права внесення застави командира військової частини А4104, який підозрюється у порушенні правил польотів та підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки, та у недбалому ставленні до служби (ст. 416 та ч. 3 ст. 425 КК України) та керівника польотами групи управління польотами військової частини А4104, який підозрюється у порушенні правил польотів та підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України). Командувачу Повітряних сил ЗСУ, який підозрюється у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України), обрано запобіжний захід у виді особистого зобов‘язання.

9 лютого Печерський суд столиці подовжив підозрюваним запобіжні заходи до 18 березня. Термін досудового слідства також продовжили до 18 березня через неготовність кількох експертиз.