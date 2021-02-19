Уже 120 шкіл Закарпаття відправили на «дистанційку»

На Закарпатті 120 загальноосвітніх закладів перевели на дистанційне навчання через стрімке поширення коронавірусу в області. Станом на вівторок, 16 лютого, таких шкіл в області було 72.

Ця цифра збільшується щодня, повідомив в коментарі кореспонденту Укрінформу керівник штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій на Закарпатті Ігор Шинкарюк.

За його словами, найбільше закритих для очного відвідування учнями закладів освіти - на Рахівщині, Хустщині та в Ужгороді і районі.

Як повідомляють в Закарпатському обласному центрі громадського здоров'я, за минулу добу, 18 лютого, у 397 пацієнтів на Закарпатті підтверджено коронавірус методом ПЛР. Закарпаття наразі входить в п'ятірку регіонів, де коронавірус поширюється найстрімкіше. В області збільшили кількість COVID-ліжок до 2 тисяч, Закарпаття на 74% забезпечене киснем.

В Україні за минулу добу, 18 лютого, зафіксували 6 531 новий випадок COVID-19. Госпіталізовано 2 304 особи; летальних випадків – 120; одужало – 5 857 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло 1 293 672 особи, одужало 1 139 977 осіб; померло – 24 972.