Усі школи Чернівців переходять на «дистанційку»

У Чернівцях всі школи міста переводять на дистанційну форму навчання через епідемічну ситуацію в регіоні.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник Чернівецького міського голови Юрій Лесюк.

"Ми отримали подання від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, звернення від головного санітарного лікаря Чернівецької області Наталії Гопко, вивчили протокол обласної комісії ТЕБ та НС, а також постанову Кабінету Міністрів і прийняли рішення перевести школи на дистанційне навчання з 19 лютого", - розповів посадовець.

За його словами, найближчим часом у міськраді зберуть засідання комісії з питань ТЕБ та НС, на якому будуть вирішувати питання щодо інших обмежувальних заходів - роботи ресторанів, культурно-мистецьких центрів та спортивних заходів

Лесюк додав, що наразі на дистанційне навчання переходять учні всіх класів - від 1-го до 11-го. Проте з понеділка очне навчання початкової школи можуть відновити.

"Постанова Кабміну вступає в дію з 24 лютого. У ній ідеться про те, що початкова школа може продовжувати очне навчання. Наразі ми прийняли рішення перевести учнів всіх класів на дистанційне навчання, а вже на засіданні міської комісії ТЕБ та НС прийматимемо рішення, як працюватимуть школи з 24 лютого", - сказав заступник мера.

Робота дитячих садочків Чернівців наразі не припиняється.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 18 лютого у Чернівецькій області зафіксували 49 963 випадки інфікування COVID-19, із них 43 311 пацієнтів одужали, 942 людини померли.

В Україні станом на 18 лютого лабораторно підтвердили 1 287 141 випадок COVID-19, із них за добу – 6 237.