Усі школи на Буковині рекомендують перевести на «дистанційку» через COVID-19

У Чернівецькій області рекомендували усі школи перевести на дистанційну форму навчання через зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Укрінформ.

В ОДА зазначили, що такі рекомендації вони отримали від Міністерства освіти і науки. Адже станом на 17 лютого у школах області на COVID-19 хворіють 233 учні, 152 педагоги, 28 працівників технічного персоналу.

За словами головної санітарної лікарки Буковини Наталії Гопко, частка дітей у загальному числі хворих на коронавірус останнім часом зросла із 3% до 8%.

"Це незначне зростання, однак діти приносять хворобу в родину. 85% недужих зараз у сім’ях, де діти відвідують заклади освіти", – сказала Гопко.

Керуючись рекомендаціями обласної комісії ТЕБ та НС, рішення щодо навчання у школах мають ухвалити комісії з питань ТБ та НС в територіальних громадах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 18 лютого у Чернівецькій області зафіксували 49 963 випадки інфікування COVID-19, із них 43 311 пацієнтів одужали, 942 людини померли.

В Україні станом на 18 лютого лабораторно підтвердили 1 287 141 випадок COVID-19, із них за добу – 6 237.