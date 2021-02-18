На Вінниччині зафіксували рекордний добовий приріст хворих на COVID-19
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила головний інфекціоніст Вінницької області Лариса Мороз.
«Це досить суттєвий показник, чи не найбільший, які ми фіксували за час пандемії, - 514, з них 291 випадок у Вінниці. Не всі вони важкі. Тому ми усе ж орієнтуємося на кількість хворих, яких госпіталізують. У нас ковідні ліжка наразі зайняті хворими з підтвердженим коронавірусом на 38%, з підозрами – понад 50%. Критичних цифр ще немає, але тенденції дуже тривожні», - наголосила Мороз.
За її словами, головними причинами стрімкого поширення коронавірусу стало відновлення роботи навчальних закладів у звичному режимі та масовий від'їзд відпочивальників на зимові курорти у західні регіони країни, де наразі ситуація із поширенням COVID-19 дуже несприятлива.
«Вакцинованих у нас нуль, а вже усі розслабилися. Нині головні причини поширення ковіду - перш за все те, що працюють школи. І ще – зимовий відпочинок. Зараз там гарна погода, усі відпочивальники без масок. Потім одні повертаються з Буковелю, інші іще звідкись. Тому коли чую про додаткові потяги у тому напрямку, обурююсь: це з якою метою, щоб було більше хворих? Подивіться на Івано-Франківську область, вони ж уже в колапсі!», - зазначила інфекціоніст.
Наразі медики, за її словами, сподіваються, що з понеділка на дистанційне навчання перейдуть всі навчальні заклади і це поступово допоможе сповільнити поширення хвороби.
Станом на четвер у 25 опорних лікарнях області на стаціонарному лікуванні знаходяться 815 пацієнтів із підтвердженим COVID-19 та 475 пацієнтів з підозрою. Із них 805 перебувають у важкому стані. На апараті ШВЛ – 6 осіб.
На Вінниччині з початку епідемії коронавірусу захворіло 31194 людини. Зареєстровано 596 летальних випадків, за минулу добу - 9.
В Україні станом на 18 лютого лабораторно підтверджено 1 287 141 випадок COVID-19, з них за добу – 6 237.