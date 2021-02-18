На Вінниччині зафіксували рекордний добовий приріст хворих на COVID-19

На Вінниччині у четвер, 18 лютого, зафіксовано рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 - 514 нових лабораторно підтверджених випадків. Область вийшла на друге місце серед регіонів країни за кількістю захворілих на добу.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила головний інфекціоніст Вінницької області Лариса Мороз.

«Це досить суттєвий показник, чи не найбільший, які ми фіксували за час пандемії, - 514, з них 291 випадок у Вінниці. Не всі вони важкі. Тому ми усе ж орієнтуємося на кількість хворих, яких госпіталізують. У нас ковідні ліжка наразі зайняті хворими з підтвердженим коронавірусом на 38%, з підозрами – понад 50%. Критичних цифр ще немає, але тенденції дуже тривожні», - наголосила Мороз.

За її словами, головними причинами стрімкого поширення коронавірусу стало відновлення роботи навчальних закладів у звичному режимі та масовий від'їзд відпочивальників на зимові курорти у західні регіони країни, де наразі ситуація із поширенням COVID-19 дуже несприятлива.

«Вакцинованих у нас нуль, а вже усі розслабилися. Нині головні причини поширення ковіду - перш за все те, що працюють школи. І ще – зимовий відпочинок. Зараз там гарна погода, усі відпочивальники без масок. Потім одні повертаються з Буковелю, інші іще звідкись. Тому коли чую про додаткові потяги у тому напрямку, обурююсь: це з якою метою, щоб було більше хворих? Подивіться на Івано-Франківську область, вони ж уже в колапсі!», - зазначила інфекціоніст.

Наразі медики, за її словами, сподіваються, що з понеділка на дистанційне навчання перейдуть всі навчальні заклади і це поступово допоможе сповільнити поширення хвороби.

Станом на четвер у 25 опорних лікарнях області на стаціонарному лікуванні знаходяться 815 пацієнтів із підтвердженим COVID-19 та 475 пацієнтів з підозрою. Із них 805 перебувають у важкому стані. На апараті ШВЛ – 6 осіб.

На Вінниччині з початку епідемії коронавірусу захворіло 31194 людини. Зареєстровано 596 летальних випадків, за минулу добу - 9.

В Україні станом на 18 лютого лабораторно підтверджено 1 287 141 випадок COVID-19, з них за добу – 6 237.