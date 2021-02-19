У Маріуполі пройшов мітинг у річницю завершення боїв за Дебальцеве

У Маріуполі біля пам’ятного знака загиблим за Україну відбувся мітинг, присвячений 6-й річниці завершення бойових дій на Дебальцевському плацдармі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Донецькій області, передає Укрінформ.

Як зазначається, крім військових у мітингу взяли участь рятувальники, правоохоронці, волонтери, капелани та громадські активісти.

У Маріуполі вшанували пам’ять українських бійців, загиблих у боях за Дебальцеве / Фото: ГУ ДСНС України у Донецькій області

Учасники акції вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Військові віддали честь, а священник прочитав молитву за упокій душі.

До монумента Героїв поклали живі квіти.

Як повідомлялося, запеклі бої за Дебальцеве тривали з 21 січня до 18 лютого 2015 року. За цей період, за даними Генштабу ЗСУ, загинули 110 українських військовослужбовців, 270 були поранені, 7 потрапили в полон та 18 зникли безвісти.