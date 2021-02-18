На Закарпатті вшанували пам'ять загиблих під Дебальцевим

В Мукачеві та Ужгороді вшанували пам'ять загиблих під Дебальцевим військових 128-ї гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук 128-ї ОГШБ "Закарпатський легіон".

“Сьогодні в Мукачеві віддали шану воїнам, які загинули під час оборони Дебальцівського плацдарму. Командування 128-ї Окремої гірсько-штурмової бригади, представники міської влади та релігійних конфесій, родичі загиблих воїнів, бійці Закарпатського легіону та представники ветеранської спільноти в спільній молитві згадали тих, хто з честю та достоїнством виконав свій обов’язок”, - йдеться в повідомленні.

В Ужгороді згадати загиблих військових в 6-ту річницю трагічного виходу українських захисників із Дебальцевого зібралися на Пагорбі слави. Пам'ять Героїв вшанували хвилиною мовчання, молитвою, покладанням квітів і лампадок.

За офіційними даними, з 15 по 18 лютого 2015 року в боях у районі Дебальцевого загинули 110 бійців, 270 отримали поранення, 18 зникли безвісти, 7 потрапили у полон.