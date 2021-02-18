У Дніпрі вшанували пам’ять бійців, загиблих у боях за Дебальцеве

У Дніпрі на Алеї пам’яті в четвер вшанували пам’ять українських бійців, загиблих у боях за Дебальцеве.

Про це повідомляє Укрінформ.

Участь в акції взяли військовослужбовці, громадські активісти, волонтери, рідні загиблих на Донбасі бійців.

У Дніпрі вшанували пам’ять українських бійців, загиблих у боях за Дебальцеве / Фото: Микола М’якшиков, Укрінформ

Бої за місто Дебальцеве тривали з 21 січня до 18 лютого 2015 року, коли окупанти почали наступ на місто, що є великим залізничним вузлом і розташоване на автошляху міжнародного значення, з’єднуючи Луганськ із Донецьком.

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За офіційними даними Генштабу, в боях за Дебальцеве загинули 110 українських військовослужбовців, з них 33 - жителі Дніпропетровщини, ще 270 бійців були поранені.