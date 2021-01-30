У львівському парку встановили копію вежі Донецького аеропорту

У Львові на честь «кіборгів» створили копію диспетчерської вежі Донецького аеропорту, яку встановили в Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія відкриття вежі відбулася у суботу, 30 січня, до шостої річниці трагічних подій в Донецькому аеропорту.

Півтораметрову металеву вежу встановили на центральній алеї парку. Всередині інсталяції знаходиться лампадка як вічна пам'ять про героїв, які не повернулися з Донецького летовища. Навколо вежі розташовані інформаційні стенди зі спогадами ветеранів ДАПу, тут же знаходяться Qr-коди із посиланнями на відео оборони летовища.

В Парку культури Львова встановили копію вежі Донецького аеропорту / Фото: Людмила Гринюк. Укрінформ

Вежу спроєктував і виготовив працівник Парку культури, коваль Михайло Талама, а гроші для її встановлення зібрали працівники Парку культури.

Це вже не перша інсталяція, яку встановлюють тут за волонтерські кошти на спомин про захисників України, зокрема, ще з минулого року в парку втілюють проєкт "Календар війни".

«Це не статичний габаритний пам'ятник, а інсталяція, яка змінюється відповідно до подій на фронті - не тільки трагічних, а тих, які передусім показують міць і гарт українського війська. Першою ми встановили копію літака Іл-76, який був збитий бойовиками біля Луганська. Згодом – інсталяцію про події в Зеленопіллі, а після того – до річниці Іловайська. Вежа Донецького аеропорту буде четвертою. Наступними плануємо встановити до річниці Дебальцевого та до річниці загибелі генерал-майора НГУ Сергія Кульчицького», - поінформувала речниця Парку культури Ірина Вовк.

Копії та інсталяції до пам’ятних воєнних подій зберігаються у Парку культури, але адміністрація планує передати їх до львівського Будинку воїна.

На відкриття інсталяції прийшла понад сотня людей, серед них – кіборги, ветерани АТО/ООС, родичі загиблих героїв, влада та громадськість.

Читайте також: Кіборги пропонують назвати на честь захисників ДАП вулиці Львова

Як повідомлялося, під час оборони Донецького аеропорту з вересня 2014 року до січня 2015 року загинули 109 військових.