Зеленський ушанував пам’ять полеглих захисників ДАПу

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що церемонія відбулася біля Міністерства оборони, під час якої було оголошено прізвища 51 захисника України, які загинули цього дня у 2015-2020 роках. Зокрема, вшанували пам’ять 48 військовослужбовців, полеглих під час оборони Донецького аеропорту.

Президент вшанував пам’ять військовослужбовців, які загинули за незалежність України / Фото: Офіс Президента

Після озвучування кожного прізвища воїни роти почесної варти били у дзвін та салютували зі стрілецької зброї.

Президент поклав квіти до Пам’ятного дзвона та поспілкувався з родичами загиблих бійців.

«Українські воїни на фронті щодня доводять, що ні збройні провокації супротивника, ні люті морози не змусять їх відступити зі своєї землі. Кожного дня ми дякуємо їм за мирне небо над нашими містами та селами та згадуємо імена тих, хто загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Маємо зробити все, щоб кількість імен, які лунають біля Пам’ятного дзвона, не збільшувалась, а в Україні нарешті запанував мир», – сказав Зеленський.

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У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран та головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак.

Як повідомлялося, 20 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту зафіксовано найбільші втрати серед українських захисників. Загалом кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ за час оборони ДАП з вересня 2014 року до січня 2015 року становить 109 осіб.