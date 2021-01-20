Під час оборони Донецького аеропорту загинули 109 військових ЗСУ

Під час оборони Донецького аеропорту загинули 109 військових ЗСУ

Укрінформ
Шість років тому під час оборони Донецького аеропорту 20 січня 2015 року зафіксовано найбільші втрати серед українських захисників. Загалом кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ за час оборони ДАП з вересня 2014 року до січня 2015 року становить 109 осіб.

Про це Укрінформу повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

За офіційними даними, кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ становить 109 осіб, поранених – 446, безвісти зниклих – 6.

«Величезна несправедливість полягає у тому, що Росія до нас відправляла непотріб, який не міг знайти себе ніде в житті, мiг тільки вбивати і грабувати, а з нашого боку, на жаль, воювали і гинули кращі. Розумні, освічені, справжні патріоти, які стояли до останнього», – зазначив начальник штабу – перший заступник командувача Оперативного командування “Захід” генерал-майор Олег Мікац, який командував 93-ю окремою механізованою бригадою ЗСУ, що разом з іншими підрозділами Збройних сил та добровольцями обороняли ДАП. ДАП тоді обороняли дев’ять окремих бригад ЗСУ, а також 3-й окремий полк спецпризначення, 74-й окремий розвідбатальйон, 91 окремий полк оперативного забезпечення, 8 окрема автомобільна санітарна рота та військовослужбовці 169 навчального центру “Десна”.

Читайте також: Пам'яті «кіборгів»: столичний музей провів відеоекскурсію про оборону ДАП

Як повідомлялось раніше, фінальна фаза протистояння в аеропорту розпочалася 13 січня 2015 року, коли після масованих артилерійських та танкових обстрілів з боку терористів завалилася диспетчерська вежа аеропорту. Того ж дня бойовики висунули «кіборгам» ультиматум залишити аеропорт або загинути. «Кіборги» вибрали бій і відтоді зіткнення в аеропорту вже не вщухали. 19 січня бойовики підірвали другий поверх нового термінала, а 20 січня була здійснена спроба прориву до нового терміналу донецького аеропорту групи командира 90-го батальйону Кузьміних. Як повідомляли військові, це була спланована операція з відбиття аеропорту, яка зазнала фіаско. Її кінцевою метою було звільнення підвалу та верхніх поверхів нового терміналу від бойовиків. Операція закінчилась трагічно. В ніч на 20 січня, скориставшись коротким перемир’ям для вивезення вбитих та поранених, бойовики замінували будівлю й другим вибухом зруйнували її остаточно. Зруйновані стіни летовища накрили останніх захисників і лише тоді українські військові відійшли до інших будівель аеропорту та навколишніх населених пунктів, де продовжували утримувати позиції. Уночі 21 січня 2015 року кількома групами ”кіборги” залишили новий термінал – цей об’єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони. У грудні 2015 року в Генштабі ЗСУ зазначали: «Не слід розглядати оборону Донецького аеропорту, як оборону лише будівель терміналів та диспетчерської вежі. Оборона летовища здійснювалася як оборона стратегічного об’єкта, територія якого разом з об’єктами інфраструктури становить десятки гектарів. Для оптимізації становища силам АТО було необхідно взяти під повний контроль Авдіївку, Піски, Опитне, Водяне, зайняти панівні висоти та забезпечити надійне прикриття усього Донецького напрямку».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-