У Житомирі під час благодійного вечора збирали кошти на підтримку добровольчого екіпажу аеророзвідки «Небесна варта», що створений в Авдіївці на Донеччині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Житомирі на благодійному вечорі збирали кошти на підтримку аеророзвідки / Фото: Ірина Чириця

«Основна наша діяльність – це добровольчий екіпаж аеророзвідки «Небесна варта», який постійно працює на лінії фронту. Ми можемо виїжджати в будь-який підрозділ ЗСУ чи добровольчий батальйон і проводити аеророзвідку. Нам вдається купувати всі безпілотні апарати, обладнання, транспорт, завдяки продажу сувенірів із благодійної крамнички та благодійним внескам. Зараз усі зібрані кошти підуть на ремонт автомобіля аеророзвідки», - розповіла керівник благодійного фонду «Зорі надії», командир добровольчого екіпажу аеророзвідки «Небесна варта» Аліна Косовська.

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За її словами, наразі добровольчий екіпаж має до десятка безпілотників, а всі зібрані під час заходів фонду кошти йдуть на придбання нових.

У Житомир привезли благодійну крамничку, в якій усі бажаючі можуть придбати сувеніри, виготовлені військовими та волонтерами. Більшість таких виробів створюють із відстріляних гільз із передової. Окрім того, там є листівки й книги про Авдіївку та людей, які живуть у місті. Така крамничка працює й онлайн.

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Під час благодійного вечора пройшов майстер-клас, на якому виготовляли сувеніри з відстріляних гільз, які привезли з-під Авдіївки.

Благодійний фонд «Небесна варта» проводить такі благодійні вечори з кінця минулого року. До Житомира вони проходили в Дубно, Києві, Львові, Івано-Франківську та Сумах.