Вінницькі музейники присвятили Героям Небесної Сотні екскурсію «Лицарі Поділля»

Науковці Вінницького обласного краєзнавчого музею до Дня Героїв Небесної Сотні приурочили патріотичну екскурсію «Лицарі Поділля», її проведуть 20 лютого.

Про це повідомляється на сторінці музею у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Запрошуємо на захоплюючу патріотичну екскурсію про відважних оборонців краю з найдавніших часів до сьогодення «Лицарі Поділля», на якій ви дізнаєтеся про формування козацьких полків на теренах Східного Поділля та події Національної революції 1648–1676 років, зброю та обладунки ХVІ–ХХІ століть, секрети військової майстерності козаків», - йдеться у повідомленні.

Під час екскурсії відвідувачам музею також розкажуть про козацький побут та звичаї.

Як уточнили в музеї, виставка має за мету «перекинути місток» у часі між історичними подіями та долями захисників України усіх епох, розповівши про їхню звитягу. Тож до екскурсії ввійдуть відвідини експозиції та розповідь про видатних постатей і події періоду Української революції 1917–1921 рр. на теренах Поділля, а також про лицарів сучасності, вінничан - Героїв Небесної Сотні та земляків – учасників збройного конфлікту на Донбасі.

Відвідувачів музею навчатимуть основ володіння лицарським мечем, що дасть змогу уявити бойову вправність воїнів і відчути дух лицарства на відстані меча.

Як повідомлялося, 11 лютого 2015 року Президент України видав указ №69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні». 23 серпня 2017 року урядом було видано розпорядження №574-р, яким затверджено відповідний план заходів на період до 2020 року. 17 лютого 2021 року Кабмін затвердив план заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки.

Фото: vinnytsia-museum.in.ua