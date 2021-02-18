Харківська опера двома концертами вшанує пам’ять Героїв Небесної Сотні

Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка, відомий як Схід ОПЕРА, 20 лютого дасть одразу два концерти пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Як повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, артисти театру вже вп’яте вшановують загиблих учасників Революції Гідності, передає Укрінформ.

«20 лютого в Схід ОПЕРА відбудуться два концерти пам’яті Героїв Небесної Сотні. О 17.00 в музичному салоні «Маестро» у виконанні солістів Схід ОПЕРА прозвучать українські народні пісні, а також твори С. Гулака-Артемовського, К. Данькевича, А. Кос-Анатольського, М. Лисенка, П. Майбороди. Одним з ключових образів концерту стане образ чайки – Матері-Батьківщини, котра вічно тужитиме за своїми дітьми», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, о 18.30 вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні продовжиться на Великій сцені театру. У виконанні хору та симфонічного оркестру звучатиме кантата С. Танєєва «Іоанн Дамаскін», яку одразу після прем’єри у 1884 році назвали «реквіємом». На сцені твір з’являється не так часто, оскільки партитура його досить складна, і не кожен колектив здатний впоратися з нею. Тож глядачі матимуть рідкісну можливість почути цю натхненну музику.

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Шанувальники співу почують і звучання хору a cappella. Зокрема, у хорових мініатюрах видатного українського композитора Миколи Леонтовича. На основі народного мелосу він створив абсолютно оригінальні та самобутні композиції і одним з перших поєднав фольклор з надбаннями європейської музичної культури. Також у концерті звучатимуть українські народні пісні «Чорна рілля ізорана» та легендарна «Гей, пливе кача…», яку співали на Майдані в пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Як повідомлялося, 11 лютого 2015 року Президент України видав указ №69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні». 23 серпня 2017 року урядом було видано розпорядження №574-р, яким затверджено відповідний план заходів на період до 2020 року. 17 лютого 2021 року Кабмін затвердив план заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки.