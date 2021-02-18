Зниклого в Карпатах лижника шукають п’яту добу, залучили 10 одиниць техніки

У Закарпатській області поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба продовжують шукати туриста, який заблукав 13 лютого. До пошукових робіт протягом доби залучалось 47 осіб та 10 одиниць техніки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 18 лютого пошуки другого зниклого туриста тривають. До пошукових робіт протягом доби залучалось 47 осіб та 10 одиниць техніки, з них від ДСНС 32 осіб та 8 одиниць техніки», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 13 лютого поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали двоє туристів-киян. 14 лютого об 11 год. 30 хв пошуковою групою ДСНС знайдено одного туриста (стан здоров’я задовільний).