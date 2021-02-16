Рятувальники знайшли ймовірний слід зниклого у Карпатах лижника

На Закарпатті, де триває найбільша пошукова операція цієї зими, одна з пошукових груп натрапила на ймовірний слід зниклого лижника.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Управління ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир.

“На Закарпатті триває найбільша пошуково-рятувальна операція цієї зими, вона триває вже третю добу, шукають лижника, що загубився в районі гори Гимба. Учора у чоловіка працював один із телефонних номерів, але на дзвінки він не відповідав. Сьогодні зв'язку з ним немає, очевидно, телефон розрядився. Але одна із пошукових груп напала на слід, який може належати цьому чоловіку, — наразі рухаються за ним. Утім, це важко, бо всі три доби в цьому районі йшов сніг і сліди частково заметені,” - розповіла Батир.

З її слів, сьогодні кількість людей у пошуковій операції зменшилася — в операції більше не працюють лісівники, шукають заблукалого тільки рятувальники з різних підрозділів ДСНС та волонтери.

“Наразі вони розділилися на три групи, одна пропрацьовує територію зі сторони села Ізки, друга — зі сторони Березників, саме ці йдуть по сліду. Третя група шукає на горі Жид Магура: за свідченням товариша загубленого киянина, саме тут він його бачив востаннє", - розповіла Батир.

З її слів, сьогодні до пошуків планують долучити також товариша загубленого. Він не може йти в гори, бо там оголошена лавинна небезпека, а в нього немає спорядження, але зможе детальніше розповісти про місцевість, якою рухався разом із зниклим товаришем.

Як пояснила речниця ДСНС, знайдений товариш киянина перебуває в готелі, його життю нічого не загрожує, проте у нього важкий психологічний стан.

Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті триває найбільша пошукова операція цієї зими: в районі гори Гимба шукають зниклого ще у суботу, 13 лютого, лижника. Це 40-річний чоловік родом із Києва, востаннє його бачив товариш, з яким вони разом заблукали — це було о 1 ночі 14 лютого. Відтоді про нього нічого не відомо. Рятувальники зазначають, що чоловік провів три ночі в горах на двадцятиградусному морозі, з екіпірування у нього лише лижний костюм.