На Чернігівщині виявили п'ять незареєстрованих закладів соціальної сфери

На Чернігівщині виявлено 5 незареєстрованих закладів соціальної сфери з цілодобовим перебуванням людей.

Про це повідомив Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.

Зазначається, що серед них - дві організації, які утримують осіб з алкогольною залежністю.

Загалом в області нарахували 147 закладів із цілодобовим перебуванням людей. Серед них 58 готелів, 7 пансіонатів, 12 хостелів, 70 будинків для людей літнього віку та інвалідів.

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Під час перевірок на дотримання вимог пожежної безпеки в них до адміністративної відповідальності притягнули 29 керівників та відповідальних посадових осіб.

Підвищення уваги до таких закладів пов’язане з недавньою пожежею у приватному геріатричному будинку на Харківщині, в якій загинули підопічні.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Харкові сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей. Загинули 16 осіб, 11 осіб постраждали. Після цього Кабінет Міністрів організував роботу обласних державних адміністрацій та ДСНС з виявлення та перевірки діяльності закладів для літніх людей в областях.