Два перші заступники потрібні для балансу між політсилами - Голова Херсонської облради

Голова Херсонської обласної ради має двох перших заступники з метою забезпечення балансу між політичними силами, які здобули найбільше голосів виборців.

Про це голова облради Олександр Самойленко розповів в інтерв’ю Укрінформу.

«Це ситуація, коли політичні сили, що мають досить великий вплив, певні важелі (у нас їм було віддано найбільшу кількість голосів виборців), вимагали представницькі мандати досить високого рівня», - зазначив він.

За словами Самойленка, перший заступник Єгор Устинов (ОПЗЖ) здійснює роботу паралельно з головою обласної ради, а перший заступник Юрій Соболевський («Слуга народу»), який є керівником виконавчого апарату, опікується підбором кадрів для комплектування майбутньої системи виконкому облради – з огляду на децентралізацію.

Друге його завдання – оптимізація облради, питання керівного складу комунальних закладів.