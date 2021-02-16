Найвищі тарифи в Україні: щодо компанії «Лубнигаз» відкрили кримінальну справу

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо АТ "Лубнигаз", пов'язане з тарифами.

Про це повідомив Укрінформу речник ГУ Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв.

"Вчора (15 лютого - ред.) правоохоронці під процесуальним керівництвом прокуратури проводили слідчі дії на території АТ "Лубнигаз". Було відкрито кримінальне провадження за ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення)", - сказав Сулаєв.

На запитання: "Чи пов'язане це з тарифами", речник відповів: "Так".

Раніше 16 лютого на сесії райради депутати ухвалили рішення надіслати звернення до центральних органів влади та правоохоронців щодо тарифів та діяльності АТ "Лубнигаз".

До того Полтавська облрада планувала рекомендувати Нацполіції, прокуратурі та ДПС перевірити на обґрунтованість тарифів облгази, зокрема "Лубнигаз".

20 січня на засіданні НКРЕКП ухвалили рішення про позапланову перевірку компаній "Полтаватеплоенерго", "Лубнигаз", "Лубнигаз-Трейдинг" та "Кременчукгазпостачання".

За інформацією Лубенського міського голови Олександра Грицаєнка, тарифи на послуги розподілу природного газу, які надаються АТ "Лубнигаз" споживачам, є найвищими в області та Україні, що спричиняє акції протесту з боку населення.