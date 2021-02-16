Першу систему зважування фур у русі встановлюють на Миколаївщині

На Миколаївщині монтують першу установку інтелектуальної системи зважування в русі, яка допоможе зберегти дороги області від руйнування перевантаженими фурами.

Про це повідомив начальник Служби автодоріг у Миколаївській області Владислав Невеселий у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Зараз на трасі Н-11 Дніпро-Миколаїв у районі Казанки ведуться роботи зі встановлення інтелектуальної системи зважування в русі. Вона допоможе зберегти дороги області від руйнування через постійні перевантаження фур і вантажівок. Всього таких систем в області буде 5», - зазначив Невеселий.

За його словами, вже виконано монтаж головної конструкції-арки, на якій буде розміщено обладнання з датчиками вимірювання габаритів транспорту. А також допоміжна конструкція, де буде шість камер трьох типів: для загального огляду, визначення номерів і кругового огляду.

Вся інформація, отримана з камер, буде зведена в єдину картку автомобіля: фото, номер, вага, осі, габарити. Далі ця інформація передається в ситуаційний центр, а дані злісних порушників надсилаються в поліцію з конкретною фіксацією перевантаження.

Крім того, інтелектуальна система зважування "фільтруватиме" транспортні засоби: на машини нижче 3,5 тонн центр не реагуватиме, щоб не засмічувати базу зайвою інформацією.

До проходження сертифікації, яка запланована на березень цього року, комплекс працюватиме в тестовому режимі.

На Миколаївщині одні з найгірших доріг в Україні через велику кількість перевантажених фур, які доставляють різні вантажі в порти міста.

Фото: Владислав Невеселий / Фейсбук.